Lil Pump рассказал, почему сжег кроссовки своего продюсера

Lil Pump готовится выпустить альбом «Harvard Dropout» уже в эту пятницу, а пока у него есть время прикупить несколько пар новых сникеров и поболтать с блогом Sneaker Shopping. По словам Газзи, он редко выходит из дома, а если собирается в торговый центр за обувью, берет с собой кучу охранников. Выяснилось, что Памп крайне нетолерантный человек, если речь заходит о бренде DC Shoes. Не так давно он сжег кроссовки DC своего продюсера Криса Барнетта, заявив, что они уродливые. Пришедшие им на смену Gucci постигла та же участь, после чего Памп подарил Барнетту новую пару на свой вкус. По словам рэпера, он всегда контролирует, в чем ходит его команда, и не позволяет никому носить некрасивую обувь.

Оказалось, что в отличии от многих, Lil Pump не любит Balenciaga Triple S. По словам рэпера, у него огромное количество других моделей этого бренда, но Triple S слишком громоздкие и плохо выглядят на ноге («bigass boots», как выразился Памп). Говоря о кроссовках Yeezy, Газзи отметил, что очень гордится совместным треком c Канье Уэстом «I Love It», потому что не думал, что такая коллаборация вообще может состояться.

Кроме того, Памп заявил, что часто теряет обувь, когда курит в гостиничных номерах. Вернее, он регулярно забывает часть вещей, когда просыпается и пытается быстро собраться.