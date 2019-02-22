Lil Pump вернулся с релизом «Harverd Dropout»

Lil Pump дразнил фанатов, анонсируя альбом «Harverd Dropout», на протяжении почти двух лет — релиз много раз откладывался по самым разным причинам. При этом Газзи продолжал выпускать громкие хиты, в числе которых «Esskeetit», «Drug Addicts» и «I Love It» с Kanye West. Название пластинки появилось благодаря фейковой новости, которую Памп опубликовал в твиттере: «Я отчислился из Гарварда, чтобы спасти рэп-игру». Впоследствии рэпер поддерживал эту легенду, выкладывая фотографии то из Медицинской школы Гарварда, то из Бизнес-школы университета.

В альбом «Harverd Dropout» вошли ранее опубликованные треки «Racks on Racks» и «Butterfly Doors», последний из которых доставил Пампу много неприятностей. В одном из куплетов Газзи говорит, что, когда курит, похож на китайского баскетболиста Яо Мина. Это вызвало шквал критики со стороны китайских рэперов, назвавших этот панчлайн расистским.

Извинившись перед китайскими коллегами, Lil Pump, наконец, выпустил 16-трековый проект с фитами Lil Uzi Vert, Quavo, 2 Chainz и других, а заодно показал клип на совместный с Lil Wayne сингл «Be Like Me».