Новый альбом Lil Pump выйдет в феврале

Релиз альбома «Harverd Dropout» несколько раз переносился из-за проблем Lil Pump с законом. Тем не менее, Газзи продолжал выпускать синглы, среди которых вирусный «Eskettit» и коллаборация с Канье Уэстом «I Love It». Сегодня Памп сообщил новую дату релиза — 22 февраля — и показал обложку предстоящей пластинки. Остается надеяться, что на этот раз его планам ничего не помешает.

В конце прошлого года Lil Pump пришлось извиняться перед китайскими рэперами за расистский панчлайн в треке «Butterfly Doors». В одном из куплетов Газзи говорит, что, когда курит, похож на китайского баскетболиста Яо Мина. Это вызвало шквал диссов со стороны азиатских коллег Пампа, хотя он был далеко не первым — аналогичные панчлайны есть в треках Juicy J, A$AP Rocky, Young Thug и других.