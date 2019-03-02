Lil Pump призывает студентов не бросать учебу

Газзи Гарсия, выпустивший на прошлой неделе долгожданный альбом «Harverd Dropout», все-таки выступил с речью в кампусе Гарварда. Изначально артист планировал появиться в качестве спикера на церемонии вручения дипломов, но, несмотря на все усилия лейбла Warner Bros., руководство университета выбрало Ангелу Меркель.

WHRB Harvard Radio (радиостанция студентов Гарвардского колледжа) организовало мероприятие с Lil Pump, на котором рэпер, вопреки всем ожиданиям, на время отошел от стебного образа, чтобы передать учащимся вдохновляющее послание.

«Дети, оставайтесь в школах. Многие думают, что отчисляться круто, но это дерьмо вовсе не такое классное. После этого многие становятся бездомными или наркоманами, сечете? Поэтому я хочу, чтобы вы, ребята, жили лучшей жизнью, воплощали свои мечты и не слушали никого. Не дайте этим долбанутым ни**ерам отвлечь вас от того, что вы хотите делать. Следуйте своим желаниям», — сказал Памп аудитории.

После этого один из слушателей задал Пампу тот самый легендарный вопрос: «За сколько времени машина проедет 70 миль, если будет ехать со скоростью 70 миль в час?». Ответ спустя почти два года не изменился: «70, ни**а!».