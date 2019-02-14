Lil Pump бойкотирует Gucci (но продолжает исполнять «Gucci Gang»)

Недавно Gucci выпустили свитер-балаклаву, который многим напомнил блэкфейс и стал причиной огромного скандала. Креативный директор бренда Алессандро Мишель принес извинения всем, кому модель показалась оскорбительной, и отметил, что у проекта были четкие референсы, не имеющие ничего общего с расизмом.

Недавно к списку знаменитостей, выступивших с критикой в адрес Gucci, присоединился Lil Pump. «Что касается недавнего скандала с Gucci, я не поддерживаю это дерьмо», — заявил рэпер во время трансляции в инстаграме. Памп отметил, что больше не будет выступать в продукции бренда, однако не готов отказаться от своего хита «Gucci Gang». «Эта песня изменила мою жизнь, — рассказал он фанатам, — поэтому я продолжу исполнять её на концертах». Среди других артистов, призвавших бойкотировать Gucci — Swae Lee, T.I, Soulja Boy и другие.