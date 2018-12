Lil Pump подвергся критике за расистский панчлайн

Альбом Lil Pump «Harverd Dropout» (который артист планировал выпустить сначала в августе, а потом в сентябре) так и не вышел. Вместо этого рэпер анонсировал в инстаграме сингл «Butterfly Doors», который планируется к выпуска в рамках его готовящегося релиза. Несмотря на то, что песня ещё не вышла, её уже активно обсуждают в сети — в основном, из-за раситского панчлайна. В одном из куплетов Памп говорит, что когда курит, похож на китайского баскетболиста Яо Мин («Smokin’ on dope, they call me Yao Ming cause my eye real low»), а также использует сленговое выражение «ching chong», которое многие считают унизительным.

Аналогичные панчлайны использовали в своих треках Young Thug, Juicy J, A$AP Rocky и многие другие. Все эти рэперы так или иначе говорили о том, что во время курения марихуаны их лица приобретают азиатские черты. При этом Lil Pump стал первым, кто подвергся за это критике: в частности, в его сторону негативно высказалась рэпер и актриса сериала «Безумно богатые азиаты» Аквафина.