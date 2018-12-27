Lil Pump извинился за расистский панчлайн

Трек «Butterfly Doors» от Lil Pump ещё не вышел, но уже изрядно попортил нервы китайским рэперам. Дело в том, что в сниппете, опубликованном в инстаграме Газзи, используется сленговое выражение «ching chong» (пренебрежительное к азиатам). Кроме того, в куплете Памп говорит, что похож на китайского баскетболиста, когда курит. Эти строчки заставили китайских рэперов массово выпускать диссы на американского коллегу, больше всех отличился Li Yijie. По его словам, Памп отлично понимал, что в треке звучат оскорбительные выражения.

На днях Газзи выложил в инстаграме видео с извинениями. В нем он заявил, что не хотел никого обидеть, и у него есть друзья азиатского происхождения. «Я желаю всем счастливого Рождества, любви и позитива», — подытожил Памп.

Удивительно, что именно Lil Pump столкнулся с такой мощной критикой, ведь аналогичные панчлайны использовали Young Thug, Juicy J, A$AP Rocky и многие другие. Все эти рэперы так или иначе говорили о том, что во время курения марихуаны их лица приобретают азиатские черты.