Новый посмертный альбом Lil Peep почти готов

Мама Lil Peep Лиза Вомак подтвердила, что работа над посмертным альбомом Густава почти завершена. «Кто хочет новый альбом прекрасных анрелизов от Lil Peep, собранных его матерью и коллабораторами?», — такой пост с подписью Вомак появился в инстаграме рэпера в воскресенье.

Ранее у Lil Peep уже вышел один посмертный альбом — «Come Over When You’re Sober Pt. 2». Кроме того, в этом году его друзья и коллеги выпустили несколько синглов с его участием — «I’ve Been Waiting» с iLoveMakonnen и Fall Out Boy, переиздание трека 2015 года «Star Shopping» и ремикс на совместку Lil Peep с XXXTentacion «Falling Down» от Трэвиса Баркера.