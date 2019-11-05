Премьера фильма «Lil Peep: все для всех» пройдет в середине ноября

В российский прокат выходит документальный фильм «Lil Peep: все для всех», посвященный жизни рэпера от детства на Лонг-Айленде до смерти в возрасте 21 года. Премьера состоится 15 ноября в московском «Каро Октябрь» и петербургском «Доме кино» — зрителям будет показана эксклюзивная версия фильма с дополнительными материалами. 16 ноября премьеры пройдут в других российских городах (узнать расписание сеансов и купить билет можно здесь). В широкий прокат картина выйдет 21 ноября.

Продюсером фильма выступил трехкратный номинант на премию «Оскар» Терренс Малик, а над саундтреком работал Патрик Стамп из группы Fall Out Boy. «Все для всех» — это трогательная история талантливого музыканта, рассказанная его друзьями (включая ILoveMakkonen и Ghostemane) и родственниками.