Вышел второй посмертный альбом Lil Peep «Everybody’s Everything»

В сети появился новый альбом Lil Peep «Everybody’s Everything», состоящий из 19 треков с фитами Rich The Kid, iLoveMakonnen, Diplo и других. Это уже вторая посмертная пластинка рэпера: в ноябре прошлого года лейбл Columbia Records выпустил сиквел дебютного альбома Густава — «Come Over When Youʼre Sober (Part 2)».

На этой неделе у Lil Peep вышел клип «Belgium», снятый во время его поездки в Гент в рамках европейского тура. «Жизнь у художников хаотичная, и на них давят со всех сторон, но в тот день в бельгийском Генте случился редкий момент, когда я увидел настоящего Гаса», — рассказал режиссер видео Mezzy.

В прошлом месяце мама Lil Peep Лиза Уомак подала в суд на компанию First Access Entertainment, которая работала с ее сыном — об этом сообщили TMZ. По мнению Уомак, менеджеры позволяли Густаву принимать наркотики и довели его до истощения. Она также рассказала, что ее сын неоднократно хотел прервать гастроли из-за физической усталости, но компания не разрешала ему это сделать.

Lil Peep скончался в ноябре 2017 года от передозировки транквилизаторами. Документальный фильм «Все для всех», посвященный жизни рэпера от детства на Лонг-Айленде до смерти в возрасте 21 года, выйдет в прокат 21 ноября.