«Belgium» — новый посмертный клип Lil Peep

В сети появился посмертный клип Lil Peep на трек «Belgium», смонтированный из его туровых дневников. Песня вошла в мини-альбом артиста «Goth Angel Sinner», вышедший в конце октября.

В прошлом месяце мама Lil Peep Лиза Уомак подала в суд на компанию First Access Entertainment, которая работала с ее сыном — об этом сообщили TMZ. По мнению Уомак, менеджеры позволяли Густаву принимать наркотики и довели его до истощения. Она рассказала, что ее сын неоднократно хотел прервать свой последний тур из-за физической усталости, но компания не позволила ему это сделать.

Lil Peep скончался в ноябре 2017 года от передозировки транквилизаторами. Документальный фильм «Всё для всех», посвященный жизни рэпера от детства на Лонг-Айленде до смерти в возрасте 21 года, выходит в российский прокат 15 ноября.