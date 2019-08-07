Lil Nas X — о правильном общении с хейтерами, нумерологии и вирусном успехе

Сингл «Old Town Road», побив все возможные рекорды чарта Billboard, продолжает оставаться на первом месте. Недавно на трек вышел новый ремикс — на этот раз от Lil Wayne. Автор главного кантри-рэп-хита появился на обложке Paper Magazine и рассказал изданию о том, как пытается распространять позитив онлайн.

Не так давно ходили слухи, что Lil Nas X вел популярный твиттер-аккаунт @NasMaraj (сейчас он не функционирует) с виральными видео и мемами. Сам артист заявил, что никогда не имел отношения к аккаунту, а также рассказал, как изменилась его стратегия поведения в соцсетях.

«Я стараюсь оставаться позитивным в сети», — рассказал он. «Я спрашиваю себя: “Не обидят ли кого-нибудь мои слова?”. Раньше я делал вещи, которые выходят за рамки разумного. Но теперь у меня есть некая платформа, и я должен следить, чтобы мои высказывания не были слишком обидными или сумасшедшими. Это касается даже хейтеров — я понимаю их. Иногда я и сам говорил всякие грубые вещи без видимой причины».

Lil Nas также рассказал, почему вирусный успех не кажется ему привлекательным: «Я постоянно вижу музыкантов, которые стремятся прославиться всякими сумасшедшими выходками. Я тоже думал о таком, но потом понял, что могу добиться успеха, не разбивая окна машин и тому подобного».

Кроме того, Lil Nas отметил, что верит в знаки и нумерологию: в частности, большое значение для него имеют числа 7 и 9 — они повлияли на его решение совершить каминг-аут. По его словам, накануне признания он увидел баннер «LA Pride, June 7-9» и воспринял его как знак судьбы.