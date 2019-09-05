Танцующие роботы и космическое такси в клипе Lil Nas X «Panini»

Lil Nas X выпустил клип на сингл «Panini», его второй большой хит после вездесущего «Old Town Road». Песня, в которой семплируется трек Nirvana «In Bloom», вошла в дебютный релиз Lil Nas — EP «7». Над клипом работал режиссер Mike Diva, специализирующийся на футуристичных видео в стилистике фильма «Бегущий по лезвию».

Кантри-рэп хит «Old Town Road» установил рекорд по длительности пребывания в чарте Billboard — 19 недель. После этого первенство перешло к синглу Billie Eilish «bad guy». Кроме того, «Old Town Road» принес Lil Nas X победу в номинации «Песня года» на недавней церемонии MTV VMA.