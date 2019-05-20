Посмотрите клип на главную песню весны — «Old Town Road»

Вездесущий хит Lil Nas X уже шестую неделю лидирует в чарте Billboard Hot 100. Теперь у главной песни последних двух месяцев появился клип, снятый в стилистике вестерна. В нем полно камео артистов и комиков, поклонником которых Lil Nas X был долгое время. Среди прочих, в съемках приняли участие Chris Rock, Vince Staples и Diplo.

По сюжету Lil Nas X — ковбой из 80-х — попадает во временную петлю и оказывается в современном городе. Там он перевоплощается в рэпера и дает концерт в школьном зале, где зрители танцуют вирусный ковбойский танец из приложения TikTok.

Интервью Lil Nas X для издания Complex ищите здесь