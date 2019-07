«Old Town Road» может стать самой популярной песней в истории Billboard

Главный ковбойский сингл Lil Nas X установил новый рекорд — продержался на первом месте чарта Billboard 16 недель. Ранее это удавалось только двум трекам за 60-летнюю историю чарта: «One Sweet Day» от Boyz II Men и Mariah Carey, а также «Despacito» от Luis Fonsi, Daddy Yankee и Justin Bieber. Если песня сможет продержаться на первой строчке еще неделю, «Old Town Road» войдет в историю чарта как самый популярный трек всех времен.

После 13 недель, проведенных в Billboard Hot 100, «Old Town Road» официально присоединился к главным рекордсменам в жанре хип-хоп. Столько же первое место занимали нетленки «End of the Road» от Boyz II Men и «The Boy Is Mine» от Brandy и Monica.

Что касается дебютного EP Lil Nas «7», релиз занимает второе место альбомного чарта.