Lil Nas X — о кантри-трэпе и сокрушительном успехе сингла «Old Town Road»

Lil Nas X — пионер жанра кантри-трэп, чей сингл «Old Town Road» уже несколько месяцев штурмует всевозможные чарты. Одна из причин его популярности — челлендж в соцсети соцсети TikTok. Ее пользователи начали массово перевоплощаться в ковбоев под главный хит Lil Nas. В интервью Complex артист рассказал, что думает о своем внезапном успехе и как собирается удерживать аудиторию.

Оригинал — здесь, ниже — перевод.

Автор перевода: Николай Неверов

Через несколько месяцев после того, как кантри-трэп-сингл «Old Town Road» взорвал интернет, и целое поколение великовозрастных музыкальных журналистов, наконец, познакомилось с соцсетью TikTok, фигура Lil Nas X все еще остается чуть ли не главной темой для обсуждения: слушатели все так же активно пытаются препарировать его немногочисленные треки.

За считанные дни композиция превратилась из просто популярного интернет-мема в один из главных музыкальных хитов с сотнями миллионов прослушиваний. Сейчас трек занимает первое место в Billboard Hot 100 и продолжает бить всевозможные рекорды на стриминговых площадках. Дебютировав на 19 строчке в Hot Country Chat, сингл Lil Nas стал настоящим кантри-хитом. Но, спустя некоторое время, его, как многие считают, незаслуженно убрали из чарта. По словам сотрудников Billboard, «для попадания в рейтинг композиция была недостаточно похожа на современное кантри».

19-летний Монтеро Ламар Хилл не потерял голову от волны хайпа, наплыва фанатов и шумихи в СМИ. Это все тот же очаровательный интернет-нерд, который, несмотря на свою интернет-известность, любит встречать поклонников в реальной жизни, а не по ту сторону монитора. Он с оптимизмом смотрит в будущее. Однако, как он сам остроумно отмечает, далеко не все любители «Old Town Road» станут его фанатами и пройдут с ним дорогу от челленджа в TikTok до многотысячных концертных площадок.

«Скоро они поймут, что я не буду делать одно и то же, и начнут задвигать что-то вроде: «Эй, тебе нужно двигаться в одном направлении»» — , объясняет Lil Nas. «Но этого точно не произойдет. У меня есть преданные фаны и временные попутчики, которым вкатила одна из моих песен». Рассуждая о долгосрочных планах, он говорит: «Я хочу стать легендой, большой шишкой в этой игре».

Сейчас, пока записанный совместно с Billy Rae Cyrus ремикс на «Old Town Road» нещадно разрывает чарты, Lil Nas X привыкает к статусу звезды и уже вовсю работает над новой музыкой вместе с перспективным продюсерским дуэтом Take a Daytrip.

Кажется, он был обречен стать звездой. И сложно сказать почему: то ли из-за его ковбойского умения запрыгивать на по-деревенски хмельные трэп-биты, то ли из-за его самоироничных твитов и забавных интернет-образов (раньше он вел развлекательный твиттер-аккаунт Nas Maraj). И хотя его дискография не так велика, уже сейчас его считают проницательным сонграйтером, который чувствует свое ремесло на кончиках пальцев. И музыка станет стезей, на которой Lil Nas X продолжит свой путь к славе.

The Complex поговорил с Lil Nas-ом о сокрушительном успехе «Old Town Road», борьбе с приступами тревожности и его планах на будущее.

Billy Rae Cyrus записывает ремикс на «Old Town Road». Как так вышло?

На самом деле, через несколько дней после релиза трека я твитнул что-то вроде: «Эй, а давайте все дружно поможем мне затащить Билли Рея на этот бит». Я примерно понимал, что шансы равны нулю. Но потом я сконнектился с Columbia, и у меня появилось намного больше возможностей, чтобы воплотить эту задумку в жизнь.

Сейчас ты исполняешь трек на довольно больших площадках (например, на играх NBA). Каково выступать с интернет-хитом на реальной сцене?

В такие моменты начинаешь чувствовать масштаб своего успеха. Ты видишь людей, которые танцуют под твою музыку, просят фото… Я начинаю понимать, что это все реально. Если честно, для меня это до сих пор какое-то безумие. Такое чувство, что сейчас я проснусь и пойму, что это все это был сон.

Ты планируешь дальше записывать что-то в кантри-трэпе или все-таки изменишь вектор своего творчества?

Мне всегда хочется экспериментировать с музыкой, пробовать что-то новое. Это совершенно не значит, что тема с кантри-трэпом окончательно закрыта. Я обязательно выпущу что-нибудь еще. Но я не собираюсь писать вторичный трек, просто потому что надо.

На счет твоего первого релиза «NASARATI». Он очень разнообразен по звучанию, но там нет ни малейшего намека на «Old Town Road».

Да, «NASARATI» — это мой первый проект. Работал над ним дня три: написал битло, поработало над текстом и свел все это. Нет, я не говорю, что мне не нравится микстейп, но это мои самые-самые первые шаги в рэпе. Просто хотел убедиться, что все звучит по-разному. И ты вряд ли найдешь на этом релизе хотя бы отдаленно похожие треки.

Как новые фаны относятся к твоему более раннему творчеству?

Многие говорят: «Воу, все такое разное, но мне нравится». Ну типа, сколько людей, столько и мнений. Большинство из них даже не слышали обо мне раньше. Люди начинают слушать мою музыку, потому что им вкатил «Old Town Road». Но скоро они поймут, что я не собираюсь двигаться в одном направлении и начнут задвигать что-то вроде: «Эй, тебе нужно делать такую музыку», — объясняет Lil Nas. У меня есть преданные фаны и временные попутчики, которым вкатила одна из моих песен.

Ты зарекомендовал себя как талантливого сонграйтера. Расскажи о своем творческом процессе.

На самом деле, все потому что я слушаю очень много музыки. У меня в голове целый сборник образов и историй, про которые я хотел бы писать музыку. А, и на счет творческого процесса. Прежде чем я начну писать, мне нужно проникнуться битом. Я не напишу ни строчки, если бит меня не зацепил.

В твоих треках есть отсылки к Red Dead Redemption и Sonic the Hedgehog. Любишь поиграть?

Да, но я не просто геймер, не такой, как мои братья или, там, друзья, которые просто любят видеоигры. Даже если бы я очень хотел перестать играть, я бы не смог этого сделать.

Ты же не стримишь на Твиче в 4 утра?

Если я не сплю в 4 утра, то, скорее всего, пишу какой-нибудь трек.

Существует ли какая-то разница между твоим интернет-образом и лирическим героем?

Искренне верю, что нет. Хотя, наверное, ты можешь сказать, что я слегка туповат. Но, на самом деле, я абсолютно такой же. Это все как бы переплетается в моей голове, создает единое целое.

В своих постах ты очень откровенно рассуждаешь о приступах тревожности. Это то, о чем планируешь говорить в своих треках?

Да, очень хочу затронуть эту тему в своем творчестве. Просто раньше я писал о том, что, как мне казалось, хотят слышать люди. Сейчас могу писать о чем-то своем. Может, будет какой-то символизм, не знаю. Но явно что-то из этой оперы.

X в твоем нике явно говорит о далеко идущих планах. Кем ты себя видишь через 10 лет?

Я хочу стать легендой, большой шишкой в этой игре. Думаю, что даже представить не могу, каких высот я достигну через 10 лет, поэтому не могу ничего тебе сказать.

Тебе респектовали многие исполнители, от Джастина Бибера до Florida Georgia Line и Wale. Какой респект был для тебя самым сюрреалистичным?

Ski Mask the Slump God точно поддерживал меня больше всех. Он предсказал всю эту фигню с Billboard. Скорее всего, мы запишем что-нибудь совместное. Мы договорились об этом раньше, чем подтянулись остальные селебрити, раньше чем Бибер опубликовал мой трек в своих сториз. Ski был первым.

Ты родом из Атланты, но твоя музыка совсем не отвечает канонам родных пенатов. Считаешь ли ты себя частью местного комьюнити?

Фишка в том, что, занимаясь музыкой, я не пытаюсь следовать каким-то правилам — звучание Атланты слышится отовсюду. Да, я родом с Восточного побережья, но я не считаю себя репером канонической Атланты. Как бы это сказать поточнее… моя музыка развивается иначе.

Мне кажется, наибольшее влияние на меня оказала интернет-эпоха, время, в которое я вырос.