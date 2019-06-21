Lil Nas X выпустил дебютный EP «7»

Автор одного из главных хитов этого года Lil Nas X выпустил EP «7», в который вошел нашумевший сингл «Old Town Road» и недавно вышедший «Panini» (на него уже есть клип). В интервью Зейну Лоу Lil Nas отметил, что каждая песня на новом EP заслуживает отдельного внимания, поэтому он не хочет, чтобы его музыку слушали фоном. Он также добавил, что мини-альбом должен доказать людям, что Lil Nas X — не автор одного хита.

На EP «7» есть фит с Cardi B («Rodeo»), с которой Lil Nas подружился в последние месяцы. Cardi активно содействовала тому, чтобы они вместе выступили на фестивале Summer Jam и вечеринке бренда Fashion Nova.