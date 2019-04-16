Lil Nas X побил рекорд Drake по количеству стримов за неделю

Кантри-рэпер Lil Nas X уже завоевал себе место в числе перспективных фрешменов благодаря своему хиту «Old Town Road» — первому в истории треку, одновременно попавшему в чарты Billboard Hot 100, Hot Country и Hot R&B/Hip-Hop Songs. На днях сингл установил новый рекорд — по количеству стримов за неделю (ранее первенство принадлежало Дрейку и его синглу «In My Feelings»). Более того, Lil Nas X — первый артист (не считая Cardi B), который стал лидером главного чарта Billboard со своим первым релизом.

Lil Nas X недавно подписал контракт с лейблом Columbia Records. В своем прорывном сингле «Old Town Road» он флексит не дорогими машинами и дизайнерской обувью, а лошадьми, тракторами и соломенной шляпой от Gucci, рассказывая о тяжелой участи ковбоя под кантри-мотив. Одной из причин его внезапной популярности стал челлендж #YeeHawChallenge в соцсети TikTok, пользователи которой начали массово перевоплощаться в ковбоев под «Old Town Road».