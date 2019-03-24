Пионер кантри-трэпа Lil Nas X покоряет Billboard

Lil Nas X, недавно подписавший контракт с Columbia Records, — фрэшмен, которого называют основателем нового жанра — кантри-трэп. В своем прорывном сингле «Old Town Road» он флексит не дорогими машинами и дизайнерской обувью, а лошадьми, тракторами и соломенной шляпой от Gucci, рассказывая о тяжелой участи ковбоя под кантри-мотив.

X уже бьет рекорды — его песня стала первым в истории треком, одновременно попавшим в чарты Billboard Hot 100 (где сейчас находится на 51 месте), Hot Country (дебютировала на 19 строчке) и Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Одной из причин внезапной популярности Lil Nas стал челлендж #YeeHawChallenge в соцсети TikTok, пользователи которой начали массово перевоплощаться в ковбоев под «Old Town Road». Остается надеяться, что успех Lil Nas не будет таким же кратковременным, как у предыдущих звёзд TikTok — атлантского дуэта iLOVEFRIDAY с их хитом «Mia Khalifa».