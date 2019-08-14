Гангстерские разборки в новом клипе DaBaby и Lil Baby

«Лицо со шрамом» — один из любимых фильмов DaBaby, и новый клип «Baby» — лишнее тому подтверждение. Это уже второе видео от автора «Suge», в котором встречаются отсылки к знаменитой картине. В прошлом клипе «Pony» он примерил роль Тони Монтаны (персонажа Аль Пачино) и даже сымитировал кубинский акцент. Новое видео воссоздает знаменитую сцену в мотеле, во время которой Монтана чуть не погиб.

Песня «Baby» войдет в готовящийся сборник от лейбла Quality Control («Control The Streets Volume 2»), который выйдет 16 августа. В него войдут 36 треков от Lil Yachty, Migos, Stefflon Don и других.