Режиссеру фильма «Покидая Неверленд» предъявлен иск

Семья и представители Майкла Джексона подали в суд на режиссера фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида — об этом сообщает управляющий имуществом певца Джон Бланка. Ранее родственники артиста направили аналогичный иск против канала HBO и потребовали возместить материальный ущерб на сумму 100 миллионов долларов.

Бланка заявил Billboard, что они не позволят Риду оставить за собой последнее слово, не предоставив никаких доказательств. По его словам, документальный фильм опорочил имя Майкла Джексона по всему миру, при том что многие детали в нем явно не соответствуют действительности. «Я хочу, чтобы люди не стеснялись говорить, что любят музыку Джексона», — подытожил Бланка.

В начале апреля биограф Майкла Джексона Майкл Смоллкомб выяснил, что одна из ключевых деталей фильма «Покидая Неверленд» — неправда. По словам одного из обвинителей певца, Джеймса Сейфчака, сексуальные контакты Джексона часто происходили рядом с железнодорожной станцией. Смоллкомб утверждает, что станция была построена в 1993 году, а Сейчак, согласно его собственным показаниям, подвергался домогательствам в период с 1988 по 1992 год.