Первый канал перевел фильм «Покидая Неверленд» про Майкла Джексона

В начале марта на канале HBO вышел документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвиняют поп-короля в педофилии. Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон утверждают, что Майкл домогался до них, когда они были детьми, старался разлучить с родителями и использовал различные уловки, чтобы скрыть свои истинные намерения. Фильм спровоцировал падение продаж альбомов Джексона, а некоторые радиостанции стали снимать его песни с эфира. Семья артиста подала в суд на HBO и потребовала взыскать с канала 100 миллионов долларов.

Российская премьера «Покидая Неверленд» должна была состояться 15 марта в эфире Первого канала, однако впоследствии была перенесена на сайт (фильм с переводом уже доступен для просмотра). Как сообщили представители канала, на фестивале «Сандэнс» «Покидая Неверленд» вызвал «противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию», в связи с чем премьеру было решено перенести на интернет-ресурсы.

На этой неделе в защиту Майкла Джексона высказались Juice WRLD и The Game. «Покойся с миром, легендарный Майкл Джексон. Светлая тебе память», — написал автор альбома «Death Race For Love» в твиттере. С аналогичным заявлением выступил The Game, выложив в инстаграме фото поп-короля с подписью: «Факты не врут, а люди — да».