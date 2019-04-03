Биограф Майкла Джексона нашел нестыковку в «Leaving Neverland»

В начале марта на канале HBO вышел документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвиняют поп-короля в педофилии. Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон утверждают, что Майкл домогался их, когда они были детьми, старался разлучить с родителями и использовал различные уловки, чтобы скрыть сексуальные отношения с несовершеннолетними.

По словам Сейфчака, среди прочих мест, где происходили сексуальные контакты Джексона, была комната рядом с детской железнодорожной станцией. Биограф певца, Mike Smallcombe, считает, что это не может быть правдой. Станция была построена в 1993 году, а Сейчак, согласно его собственным показаниям, подвергался домогательствам в период с 1988 по 1992 год.

В ответ на это справедливое замечание режиссер фильма Дэн Рид заявил, что домогательства могли продолжаться и после. «Вот что бывает, когда плохо изучаешь вопрос», — прокомментировал Smallcombe реплику режиссера.