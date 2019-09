За что мы любим Post Malone (вспоминаем достижения Остина в преддверии нового альбома)

6 сентября выйдет третий альбом Post Malone «Hollywood’s Bleeding», к которому приложили руку Future, Halsey, Meek Mill, Travis Scott, SZA и даже Оззи Осборн. Накануне выхода пластинки публикуем перевод большого материала с Pitchfork, в котором подробно объясняется, почему Пости — действительно уникальный артист.

Неважно, поет он о мучительной душевной боли или воспевает красоту женских форм, его музыка проберет вас до самых мурашек.

Будущий менеджер Пости Dre London впервые услышал своего подопечного ночью 12 мая 2015 года. Dre приехал в Энсино, штат Калифорния, где вместе со своими творческими друзьями обосновался Остин Пост. Пару дней Dre просто отвисал в их доме, ожидая чего-то действительно впечатляющего. На тот момент Post Malone было всего 19 лет, и он всего несколько месяцев назад переехал из Далласа на просторы «Золотого штата». «У него не было татуировок, прямо вообще ни одной — это был просто милый бейби-фейс Пости», — рассказывает London. Как признается менеджер, уже тогда Пост был «уверенным в себе, забавным и в меру сдержанным» молодым человеком, который не особо любил выпендриваться.

Пост целыми днями сидел дома и только и делал, что без особого повода менял свои бесчисленные наряды. Казалось, что это может продолжаться вечно. Но в одну из ночей, изрядно перебрав с Olde English (американский солодовый ликер) и домашней настойкой, Пости все-таки решил достать свою гитару и спеть. «Его голос был просто нереальным — будто прокуренный старик вселился в тело юноши», — говорит London. «У его голоса потрясающие вибрато с нотками фолка, такого я нигде больше не слышал». Во время разговора Dre на полном серьезе сравнивал Пости с молодым Бобом Диланом и Pink Floyd. «Тогда все и стало ясно. Слушая его песни, я сидел и думал: “Как донести его музыку до людей по всему миру?”».

Вы наверняка спросите, какую песню в ту ночь исполнил Пост. Какая композиция помогла London Dre рассмотреть потенциал в девятнадцатилетнем парнишке из Сиракуз? Что заставило менеджера поверить в молодого артиста, как это однажды сделал Джон Ландау с юным Брюсом Спрингстином?

Песня Sublime «Santeria».

Post Malone, в лучшем смысле этого выражения, нелепый исполнитель. И это невозможно отрицать. Не сказать об этом было бы такой же грубой ошибкой, как если бы при написании материала о Джордже Вашингтоне я не упомянул, что он был первым президентом США. Это что-то вроде ключевой характеристики. В прошлом году у него вышел альбом «beerbongs & bentleys», где он искренне и открыто воспевает красоту женских форм. Настолько открыто, что если ваш физический (и, самое главное, психологический) возраст больше 12, то, скорее всего, пассажи Пости заставят вас корчиться не то от боли, не то от сильного смущения.

Причем дело не только в интимной тематике. С такой же легкостью и искренностью он поет в одном из главных бэнгеров альбома «Better Now»: «Я обещаю, клянусь тебе, все будет в порядке/ Ты единственная любовь всей моей жизни». Или, например, в треке «Rich & Sad»: «Я просто надеюсь, что ты останешься со мной хотя бы из-за денег», — все та же манера. Ни один текст песни вроде «Talkin’ Shots» не передаст столько же эмоций, сколько ежесекундно транслирует голос Malone. Ребячество, которое так часто просматривается в его текстах, удивительно резонирует с тоскливым образом Пости. И все это настолько не укладывается в голове, что треки приходится переслушивать снова и снова.

И в этом ощущается духовная связь с the Sublime. Такое чувство, что в одной из прошлых жизней фронтмен группы Брэдли Ноуэлл и Пости были братьями: как и легендарный регги-бэнд, Malone обожает экспериментировать и не особо парится о рамках жанра. Под стать Ноуэллу, Остин создает впечатление простоватого искреннего парня, причем речь не только о музыке. Как и солист Sublime, Пост обладает музыкальным даром, который перевешивает все его недостатки: грубый, но в то же время гибкий вокал позволяет ему экспериментировать с любыми жанрами.

Возьмем, к примеру, «Stay» — акустическую балладу, расположенную почти в самом конце «beerbongs & bentleys». Пости работал над этим треком с известным американским продюсером Луи Беллом и сонграйтером Эндрю Уоттом. С точки зрения гармоний «Stay» балансирует между аккордами Фа и До, создавая атмосферу загадочности и родня трек с гитарными видеоуроками по Oasis «Wonderwall» и Led Zeppelin «The Rain Song». В повторяющемся семинотном паттерне действительно чувствуется музыкальная грация. Это типичный хит последних 30 лет, под который люди поднимают в воздух зажигалки.

Но даже при таком раскладе Post Malone делает песню интересной. Теперь она звучит тревожно и настолько противоречиво, что ее сложно назвать балладой. Вокал Пости звучит то разъяренно, то нежно, как будто с каждым новым вдохом им овладевает новая эмоция. При этом он может сказать «отвали» ласково, а фразу «Скажи, что все нормально» — злобно. В его голосе звучит тремор, слишком неустойчивый, чтобы назвать его вибрато, и слишком незначительный для йодля. (Как говорит сам Post, его вокал — «это что-то вроде горлового подражания козлу»). Он не допускает монотонности ни на секунду.

Примерно то же самое и с «Rich & Sad» — отчаявшийся парень с безумным взглядом заперт внутри песни для вечеринки. В принципе, за последние несколько лет в поп-рэпе уже выработался классический подход к подобным трекам: распевная читка поверх ритмичного инструментала как у Swae Lee или Lil Uzi. Но с Постом дела обстоят иначе. Когда он берет высокую ноту на строчке: «I would throw it all away», в его голосе звучит паника — как будто кошку насильно запихивают в переноску.

В ту судьбоносную ночь в Энсино London Dre увидел в Пости искру и предложил объединить читку с вокалом. «Честно говоря, на тот момент мне казалось, что он даже слушать меня не хотел», — рассуждал London. И был не прав.

Первые треки «That’s It», «4о Funk» и прорывной «White Iverson» закрепили за Пости образ добродушного весельчака, который преследует его до сих пор. Большинство его песен — про алкоголь, наркотики и попытки подтолкнуть дам к соитию («Хей, не хочешь переспать? Я почти звезда», — поет он в «Git Wit U»). Тогда его голос был более высоким, тонким и немного скрипучим. Кроме того, он по непонятной причине носил грилзы, косички, и это вызывало у публики смешанные эмоции. Можно было недолго поморщиться и подождать, пока этот парень уйдет со сцены — так люди ждут, пока замолкнет автомобильная сигнализация.

Но вместо того, чтобы пропасть, Post Malone сделал кое-что другое: он стал суперзвездой. В апреле 2018 года «beerbongs & bentleys» дебютировал на первой строчке Billboard и находился на вершине рейтинга три недели подряд. Удивительная статистика, но даже она в полной мере не отражает реальный успех пластинки. Еще три месяца после релиза альбом находился в топ-5 Billboard — и это самый настоящий прорыв для юной звезды. Или еще более интересный факт: все 18 треков с «beerbongs & bentleys» попали в Hot 100, 9 из них — в топ-20 чарта. ДЕВЯТЬ. Это значит, что в первую неделю после выхода релиза 50% всех самых популярных треков в США составляли композиции малыша Пости. Простой парень из Сиракуз побил рекорд the Beatles. А он держался немного-немало 54 года.

Работая над альбомом «Stoney» в 2016 году, Остин старался взять все самое лучшее от признанных мастеров своего дела: продюсеров, сонграйтеров и музыкантов. Они и помогли Пости избавиться от образа гадкого утенка мировой музыкальной сцены. Продюсер Адам Финни (известный под псевдонимом Фрэнк Дьюкс) участвовал в работе сразу над несколькими трекам с релизов «Stoney» и «Beerbongs». Впервые они встретились в Голливуде на Perfect Sound Studio, когда Пост только начинал работать с London Dre. Как и менеджер Пости, Адам сразу же разглядел космический потенциал молодой звезды. В то же время Финни прекрасно понимал, почему у людей есть претензии к Посту. «Он славный парень. Люди начинают искать какой-то подвох в его образе, но на самом деле Остин — просто дитя интернета».

Финни приложил руку к «Rich & Sad» и «Better Now». «По пути в студию мы оба прекрасно понимали, что и как будем делать», — рассказывает продюсер. Во время очередной студийной сессии Адам показал Malone проект бита «R&S»: мощная партия флейт, звонкие ударные и этот странноватый «битловский» седьмой аккорд, который уж точно никто не ожидал услышать в рэп-хите. Тогда и родился концепт трека: Пости написал десятки песен об истории успеха и ни одной про недовольство жизнью. Остин набросал часть припева: «Я хочу больше денег, может, так ты все же останешься» и «Вокруг миллионы людей, но мне все так же одиноко».

«Я не видел на этом бите никого, кроме Поста. Чтобы записать эту песню ему хватило одного тейка. На первый взгляд, Остин — слишком спокойный парень. Но когда речь заходит о музыке, он полностью отдается процессу. Пости видит цель и идет к ней».

С «Better Now» история намного интереснее: ведь это одна из самых чувственных песен о разрыве. Помимо Финни, над треком работал небезызвестный сонграйтер Билли Уолш. Это песня про боль, которая при этом звучит очень мягко. Припев здесь не о том, что герою хорошо — он про то, что герой делает вид, что ему хорошо. «Знаешь, я говорю это, потому что тебя нет рядом», — признается артист. Трек полон трогательных подробностей: «Ты даже знала всех моих дядь и теть».

Финни признается, что текст песни буквально по кусочкам собирали из бесчисленных демок Malone. Ритмический рисунок и мелодия будущей композиции появились намного раньше общей концепции. При этом бит и музыкальная партия на хуке все-таки претерпели некоторые корректировки. Но даже после нескольких ремастерингов продюсеру, да и самому артисту, все равно что-то не нравилось: то ли мелодия не сочеталась с текстом, то ли хук был не к месту. Тогда подключился звукорежиссер Луи Белл.

Он вспомнил один из сниппетов чуть ли не с первых студийных сессий Malone. Это был тот самый припев. (К слову, складывается впечатление, что в голове у London Dre самая настоящая библиотека демок Post Malone, и в любой момент он готов залатать дыру в треке подходящим сниппетом). В итоге они решили прислушаться к Беллу, а старый припев попросту стерли. Финни решил переписать и гитарную партию. «Тогда я вдохновлялся поздним творчеством Weezer (американская рок-группа, созданная в начале 90-х). Вы могли это заметить по тому, как я расставляю аккорды в треках», — признается продюсер.

Самое прекрасное в этом треке — Post Malone полностью воздерживается от ненужных эмоциональных всплесков, обвинений или укоров в адрес своей бывшей девушки. Здесь нет места агрессии в любых проявлениях. Он не рассказывает, каким воплощением зла была его экс. Не сокрушается о том, как она разрушила его жизнь. Более того, он не пытается высмеивать ее нынешнего бойфренда: «Эй, я видел тебя с новым парнем/ Он показался мне реально классным», — резюмирует Post Malone.

Можно с уверенностью назвать Поста исполнителем баллад: до начала работы с London Dre он выкладывал каверы на Боба Дилана «Don’t Think Twice, It’s All Right» на YouTube. Позднее Остин признавался журналистам, что хотел бы пойти по стопам Kid Rock и попробовать себя в кантри. Хотя стоит признать, уже сейчас музыка Post Malone напоминает что-то вроде кантри-попа. Трехнотная баллада «Money Made Me Do It» чем-то отдаленно напоминает Тоби Кита (автор кантри-хита «Red Solo Cup»).

«Его музыка нравится людям, потому что это не просто хип-хоп. Каждый трек пропитан мотивами кантри», — говорит London. Но все же такой подход — не изобретение Malone, хотя его менеджер доказывает, что это именно так. London Dre любит рассказывать всем, как ему удалось превратить простого паренька Пости в музыкального гения.

В конце разговора London снова вспомнил о ночи, когда Post исполнил «Santeria». Оказывается, у Dre сохранилось видео того перформанса. Он отказался отправить ролик ребятам из Pitchfork — «Парни, он меня просто убьет за это». И все же им удалось уговорить менеджера, чтобы тот дал послушать видео через телефон. На записи слышно, как раскрывается мощный тенор Пости, который еще не научился брать верхние ноты (и для того, чтобы не лопнули перепонки, приходится слегка отодвигать мобильный телефон от уха). В голосе слышится удивительная мощь, хотя для многих тогда он звучал как паренек, решивший побренчать на гитарке, лежа на грязной койке в общежитии. В его исполнении было что-то невероятно нелепое, из-за чего я постоянно смеялся, но в нем точно было что-то еще.