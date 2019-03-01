Выставка эксклюзивных фото LA ROUTINE Exhibition откроется 2 марта

2 марта на площадке FIND OUT откроется первая выставка от LA ROUTINE Magazine, на которой будут представлены снимки самых разных артистов — от Мальбэк до Big Baby Tape. По словам организаторов, в коллекцию вошли более 80 фото с бэкстейджей и секретных тусовок, которые ранее нигде не публиковались. В эфире STUDIO 21 фотограф Борис Романов и креативный продюсер выставки Тимофей Крюков рассказали об идее мероприятия подробнее.

Площадка FIND OUT — это новое творческое пространство, предназначенное для перформансов, выставок и фотосессий. Борис рассказал, что собирал свою коллекцию фото на протяжении трех лет и изначально планировал выпустить её в формате журнала. Среди самых запоминающихся снимков он назвал фото с фристайла Big Baby Tape, сделанное задолго до релиза «Dragonborn». На выставке можно будет не только первым увидеть уникальные снимки, но и приобрести мерч — худи и футболки.

Что касается организатора LA ROUTINE Exhibition Тимофея Крюкова, рэп-комьюнити знает его как продюсера клипов Смоки Мо, Pharaoh и Kuznetsky Squad. В эфире он рассказал, что новый альбом участника Glam Go Gang! Flipper Floyd выйдет уже в апреле вместе с видео, над которым они сейчас работают.

Выставка продлится до 10 марта.