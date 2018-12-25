«Чёрный лак» — новое видео от трио Kuznetsky Squad

Столичные модники Kuznetsky Squad вернулись с клипом на сингл «Чёрный лак». Вы могли видеть их (Павел Шин, Владимир Матей и Фёдор Субботин) на модных показах и в московских концепт-сторах. Свой первый клип группа выпустила летом 2017 года и амбициозно заявила в интервью «Афише Daily», что они — «новый уровень русского рэпа, который не по карману и не по таланту большинству исполнителей в России». С тех пор Kuznetsky Squad продолжают говорить о важности моды и продвигать философию любимых брендов, попутно «истребляя колхоз и колхозников».

Последний релиз группы Kuznetsky Squad вышел в августе этого года — он называется «Leftovers SS18».