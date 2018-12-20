KURT92 о новом клипе, знакомстве с HEARTSNOW и планах на 2019

Несколько недель назад KURT92 и HEARTSNOW выпустили совместный релиз под названием «Epic, Vol. 2», а на днях представили экранизацию трека «Пока дотлевает блант». Планируется, что это будет не единственный клип с «Epic» — артисты уже работают над визуализацией сингла «Мошпит».

По словам менеджера KURT92 Артура Ганиева, их целью было выпустить два абсолютно разных видео — на качовый пацанский «Пока дотлевает блант» и на трек «Мошпит», в котором рэперы говорят о чувствах. «На первый мы хотели снять тупой, районный, нигерский клип без особых затрат», — рассказал Артур. Мы пообщались с KURT92 о свежем клипе, планах на 2019 и коллаборациях с HEARTSNOW.

О клипе «Пока дотлевает блант»:

Мы решили выбрать для клипа как можно больше драйвовых моментов: собрать наших пацанов, сделать реальный движ и просто запечатлеть, как мы живем, как проводим время. «Мошпит» — более глубокая работа, в которой будет задействовано очень много людей — девушек, актёров.

Клип снимали мои ребята, которые работают со мной. Это мои лучшие друзья, с которыми я двигался с детства. Я, конечно, открыт к сотрудничеству, но предпочитаю работать со своими. Все мои клипы снимали исключительно мои друзья — это MMNT, Нурс (SFNV), а монтировал всё это действо A.Zee. Вот с этими ребятами у нас очень много дел, и мы планируем ещё не раз удивить.

О знакомстве с HEARTSNOW:

Некоторое время назад я встретил Гагара (Артур, менеджер KURT92), мы с ним оказались на одной волне и сразу поняли, что хотим делать, как двигаться. Я тогда искал человека, который может поддержать меня в плане рэпа. Видимо, Гагар рассказывал про меня Алишеру (HEARTSNOW). Мы не сразу сконнектились, но потом поняли, что у нас очень много общих тем, общее дело. Сейчас мы очень чувствуем друг друга и вместе продумываем каждый шажок.

О планах на 2019:

Мы планируем вдвоём (с HEARTSNOW) делать новый проект под отдельным названием. Оно пока неизвестно, но проект будет охуительный. В следующем году у нас выйдет очень много материала. Я выпущу сольник на 15-16 треков, а у Алишера выйдет релиз «Macabre» — там будет 12 треков.