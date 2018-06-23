Кравцов: деньги в России меня не удержат

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов, выбранный «Рейнджерс» в первом раунде драфта под общим девятым номером, заявил, что не останется в КХЛ после окончания контракта.

«Я не думал, что буду выбран так высоко, но сейчас оченьрад и счастлив. Одно название «Рейнджерс» говорит само за себя. Я смотрел за игрой Хенрика Лундквиста, ещё будучи ребёнком. До сих пор не могу поверить, что эта команда меня выбрала. Может быть, завтра проснусь и переосмыслю это. Когда произойдёт мой переезд в Нью-Йорк? После окончания контракта — точно. Ни деньги, ни что другое меня не остановят. Можно сказать, что мечта взяла своё.

Из российских игроков в команде пока ни с кем лично не знаком, но с Павлом Бучневичем общие знакомые у нас есть», — сказал хоккеист.

Ранее сообщалось, что в услугах Кравцова заинтересован СКА, однако следующий сезон он проведёт в составе челябинцев.