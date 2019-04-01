Красное Дерево — о новой школе, рэп-баттлах и фите с группой Кровосток

В эфире STUDIO 21 побывал человек, стоявший у истоков русского рэпа, — Миша Краснодеревщик. Он объяснил, почему молчал семь лет перед релизом «Год дикой собаки», а также перечислил артистов новой школы, попавших к нему в плейлист.

О семилетней паузе перед альбомом «Год дикой собаки»:

После того, как мы с людьми, с которыми я двигался, разошлись по своим делам, я не мог сам включать микрофон, и так прошло семь лет. Всегда были другие дела, и что-то брало верх. Но потом случились события, которые дали мне понять, что без музыки я не смогу жить. Это очень личные грустные вещи.

Сейчас со мной рядом люди, которые меня поддерживают. Я как будто заново проснулся.





Об изменениях в индустрии:

Я вижу очень много свежего, нового, но не всегда интересного. У людей появилось больше возможностей доносить свой материал до слушателей. Раньше чтобы снять клип, нужны были вложения в режиссера. Сейчас можно все на фотик снять.

Сейчас есть обратная связь, а раньше ты бросал релиз в никуда, и на концерте кто-то, может быть, что-то крикнет. А здесь ты через пять минут все про себя узнал.

Об ориентирах в хип-хопе:

Когда я начинал заниматься музыкой, мы писали еще на кассеты при помощи двух магнитофонов. Слушал Wu-Tang, Onyx, Виталика White Hot Ice. Про последнего думал: «Я очень хочу так же».

О числе 31:

Может быть, это магия, может, я сам себе что-то придумал, но произошло несколько ситуаций, после которых эта цифра сама собой возникла. И люди, которые со мной рядом, — у них такая же штука с этим числом.

О новых артистах:

В моем плейлисте был Хаски, Дигга, Смоки… но это наверно не новая школа. Слушал «Белый блюз», хотел бы отметить, что это отличная работа. «Тюльпан» Дигги тоже зашел. У Pharaoh пара треков заходили, у GONE.Fludd. Может, я убью кого-то этими словами, но они были у меня в плейлисте. Что поделать, люди делают стиль. Под Big Baby Tape я качал дома. Мы с ним даже как-то списались, я ему респектнул, а он мне.

Я мог бы диссить кого-то за действия и поступки, но не за искусство.

Иногда мне просто нравится вайб, и я не придаю значения словам. Поэтому у меня больше французов, немцев и марокканских рэперов, для того чтобы не вылавливать тупые английские слова и не переводить их в своей голове.

О фите с группой Кровосток:

К сожалению, последний альбом не слушал, а так, конечно, слежу за ними. Тем более, что мы с Антоном Шило знакомы. Насколько я знаю, он не очень часто делает фиты, как и я, но мы с ним пересеклись. И это не просто так, у нас была ментальная связь.

О баттлах:

Когда два мужика кричат друг другу в лицо, а потом съезжают и обнимаются, мне это непонятно. Боксерский поединок менее оскорбителен, чем происходящее на баттлах. Я бы сто процентов не выдержал. Мое творчество идет от души, а здесь нужно к конкретной дате на определенного человека что-то накопать — для меня это чуждо, это не искусство.

Я смотрел баттл Гуфа и Птахи — три раза — и баттл Oxxxymiron против Johnyboy. Мне понравилось, как Окси все разложил технично и просто убрал оппонента.

О свободном времени:

Я люблю проводить время с семьей и друзьями, люблю возить сына на хоккей, смотреть, как он достигает результатов. Вообще дети — это самое главное. Я вижу, как мой сын старается, растет, это и есть мой рост тоже.

Но на данный момент все время отнимает музыка. Я люблю водить машину до студии и там сидеть. Даже тренируюсь я не так регулярно, как раньше.

О старых релизах:

Мне пришлось переслушать свои старые релизы перед концертом 9 ноября в «16 тонн». Я как будто на американских горках прокатился. Всю жизнь старался делать автобиографично — там имена людей, клички, ситуации. Многих уже в живых нет. Я как будто пересмотрел какой-то страшный сериал. Ощущение, что какой-то другой парень, очень жесткий, стелет.

Свое творчество сложно оценить. Я очень самокритичный и мнительный, иногда чересчур.

О сольном концерте в Москве:

Я ощутил самые лучшие эмоции и до сих пор их переживаю, потому что собрались очень близкие по духу люди, это было похоже на юбилей. Как будто я пригласил их к себе на 50-летие, и они кричали: «С днюхой!». Плавал на матрасе по рукам. И когда приехал домой, еще дня три чувствовал, как будто я на матрасе плыву по этим рукам.

В этом году концерт будет 2 ноября в клубе Red — мы сделаем еще круче, еще мощнее. Будут крутые гости.

О планах на 2019:

В планах у нас открыть маленький клуб 31, где будут собираться близкие по духу люди. Буду делать четвертый альбом, который мы даже начали, не успев выпустить третий. После концерта в Питере приступаем к съемке следующего клипа. Я бы даже снял небольшой сериал.