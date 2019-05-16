Kodak Black отпущен под залог

В воскресенье полиция задержала Кодака Блэка за незаконное хранение оружия, из-за чего его выступление на фестивале Rolling Loud пришлось отменить. Сегодня стало известно, что суд отпустил рэпера под залог в 550 тысяч долларов. Кодак будет находиться под домашним арестом и ждать суда по делу об изнасиловании, совершенном в Южной Каролине в 2016 году.

Обвинение утверждает, что Кодак приобрел оружие обманным путем. Заполняя анкету, он умолчал о том, что находится под следствием, при этом рэпер категорически отрицает свою вину. Кроме того, на рассмотрении находится еще одно дело против Блэка — в апреле он пересек канадско-американскую границу с марихуаной и заряженным ружьем.