Kodak Black пообещал «приударить» за женой Nipsey Hussle

В недавней инстаграм-трансляции Kodak Black обратился к вдове Nipsey Hussle, актрисе Лорен Лондон, и предложил свою кандидатуру на роль ее нового парня. Он назвал Лорен «малышкой» и заявил, что года вполне достаточно, чтобы поплакать над экс-бойфрендом и забыть о нем. По словам Kodak, он будет идеальным спутником для бывшей супруги Nipsey.

После этой трансляции радиостанция Power 106 убрала из ротации песни Kodak Black, заявив, что поддерживает семью погибшего рэпера и не допустит таких высказываний в его адрес. Кроме того, Кодака осудили многие коллеги по цеху, включая T.I. и The Game.

Nipsey Hussle был застрелен в прошлое воскресенье рядом с его магазином The Marathon Clothing. Главный подозреваемый, 29-летний Эрик Холдер, уже задержан. В день преступления он не только шесть раз выстрелил музыканту в голову и корпус, но и серьезно ранил еще двоих человек. Их удалось спасти в отличии от Nipsey, который скончался в больнице через час после происшествия.