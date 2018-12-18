Kodak Black «Dying To Live» — любимый альбом Drake за последние 5 лет

Кодак Блэк выпустил альбом «Dying To Live» в прошлую пятницу, 14 декабря. Это второй студийный альбом рэпера, вышедший вместе с клипом на трек «Gnarly». Дрейк был настолько впечатлен работой Кодака, что написал ему личное сообщение, в котором назвал «Dying To Live» своим любимым альбомом за последние пять лет. Дриззи никогда не работал с Блэком, но в 2015 году помог его карьере, выложив видео с танцами под «SKRT».

После релиза дебютного альбома «Painting Pictures» Кодаку были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве в отношении его несовершеннолетней фанатки. Если суд признает рэпера виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.