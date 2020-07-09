KIZARU — о фитах с западными артистами, стритболе и карантине

В конце июня KIZARU выпустил трек «Honey’s Kettle» и немного поболтал с Сэмом о готовящемся альбоме. Релиз должен состояться ближе к концу лета, а в его треклист войдут фиты с Young Nudy, Tory Lanez, Denzel Curry и другими. Подробности — ниже.

Об испанском языке

Испанский очень простой язык, но есть разные уровни его познания. Например, я говорю на очень высоком уровне. Я никогда не пытался прям сесть и выучить испанский. Я ходил на курсы месяц или полтора, но больше всего я научился в местах не столь отдаленных. Потому что там, к сожалению, по-другому не получалось общаться с ребятами. Там очень мало кто знает английский, вплоть до охранников.

Что касается музыки, есть парочка ребят, которые неплохо читают на испанском, но они абсолютно непопулярны. Как это обычно и бывает в жизни.

О футболе

Я далек от футбола, но между «Барселоной» и «Реал Мадридом» я выбрал бы «Мадрид». Я люблю обе команды, они очень сильно играют в футбол, и вообще Испания сильно играет в футбол, но я не настолько в нем разбираюсь, чтобы судить. За шесть лет я ни разу не был на матчах. Даже моя девушка была на футболе со своими друзьями, а я отказался. Меня интересуют другие вещи — я с удовольствием схожу на матч по баскетболу.

О баскетболе

Раньше я очень любил «Чикаго Буллз», «Лейкерс», «Селтикс», «Рэпторс». Мне, на самом деле, все команды в НБА симпатичны, потому что в каждой из них есть легендарный игрок. Но я не так хорошо разбираюсь в командах и игроках, как в уличном баскетболе. Я знаю такие команды по стритболу, которые почти никто не знает — я этим живу. Я вырос на AND 1, Dime 55 и есть еще европейская команда, в которой играл Kyle Shrimp — француз очень серьезный, он больше андеграундный баскетболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KIZARU (@tommyhellatrigger) 22 Май 2019 в 10:05 PDT

Об изоляции

Если честно, вся эта тема с короновирусом никак на меня не повлияла — я и так очень давно от всех изолирован. Единственное — я очень сильно схуднул. До карантина я не курил, а когда все это началось, я заказал очень много всего — самого лучшего и вкусного — и сел работать над альбомом.

О готовящемся альбоме

Я поговорил со многими людьми в музыкальной индустрии, и мне сказали, что сейчас не имеет смысла делать лонгплей из 15-20 треков. Потому что обычно на альбоме слушают 2-3 трека, которые залетают и крутятся на повторе. Я подумал и решил, что не буду делать такой длинный альбом как «Яд», сделаю треков 12-13, и могу сказать всем, что больше половины уже готово.

На нем будут очень серьезные западные артисты, я даже не ожидал, что у меня когда-то в жизни получится с ними поработать.

«Honey’s Kettle» — один из синглов с этого альбома. Я просто решил чуть раньше показать его людям, чтобы они были готовы к тому, что будет на альбоме. А там будет Young Nudy — дядя 21 Savage, Tory Lanez. Последний фит у меня уже год лежит на компьютере, я даже ставил кусочек в сеть. Единственное — мне очень сильно не понравился бит, и я набрал своего пацана YG Woods — респект ему огромный, — он перебил бит на более современный и качовый, положил акапеллу, и теперь все звучит намного интереснее.





Еще на альбоме будет Denzel Curry. Многие люди сейчас скажут, что я придумываю и вру, но видите, я все исполняю. Все будет, я отвечаю за свой базар.

Альбом выйдет ближе к концу лета. Надеюсь, я уже допилю его. Там будет много всяких сюрпризов — я очень плотно работаю, потому что альбом — это серьезное дело.

О связях с большими артистами

Есть два вида коммуникации. Первый — пацаны пишут мне сами, потому что им нравится моя музыка. Когда такое происходит, я начинаю осознавать, что не зря потратил такое количество времени, чтобы понять, куда можно прийти в музыке. Второй вариант — у меня есть два менеджера в Штатах, которые могут легко написать Post Malone, Gunna и вообще кому угодно, и предложить им сделать совместный трек. Просто есть люди, которые сразу заряжают огромные ценники. А есть другие, которые слушают творчество и говорят: «Да, давай сделаем, если это сильный артист из России. Почему бы не сделать коллаборацию?» Вот, например, Smokepurpp мы не заплатили вообще ничего. И он мне написал второй раз: «Эй, мужик, давай что-нибудь сделаем».

Когда мне пишут такие люди, мне приятно — я вырос на их музыке. Когда Smokepurpp и Nudy появились с первыми треками, я просто на повторе слушал каждый их альбом. Я вообще не верил, что появляются пацаны с такой сильной музыкой. А потом ты берешь и делаешь с ними фиты — это же прекрасно.

О коллабах с русскими рэперами

У меня выходит трек с Jabo — он делает автотюновый рэп, но мне нравится, потому что он не несет чушь, в его текстах есть причины и следствия. Плюс на его новом альбоме есть работа с моим битмейкером.

Еще я написал Рокету (заметь, я никому не пишу): «Давай что-то сделаем». Он ответил: «Мужик, я с радостью, классная идея, но меня не поймут мои ребята». Его позицию можно понять — Rocket двигается со своими, у него есть тусовка, и если он фитанет со мной, может быть, начнется какой-то конфликт. Мне бы этого вообще не хотелось. Мы респектуем друг другу, но трека пока не будет. Он единственный молодой, у кого есть сильное понятие, что нужно делать. У него много треков, которые меня качают, и он будет расти.