Killy — об альбоме «Light Path 8», работе с White Punk и бифе с Flesh

В прошлом месяце канадский рэпер Killy выпустил второй студийный альбом «Light Path 8» — в эфире STUDIO 21 он рассказал о новом релизе, своем прорывном сингле «Killamonjaro» и работе с White Punk (совместный трек уже совсем скоро).

О впечатлениях от России:

Я люблю Россию, здесь офигенные девушки. Мне нравится архитектура и в целом вайб Москвы.

О музыке:

Я хип-хоп артист, но называю свою музыку energy music, потому что могу работать во всех жанрах и не люблю замыкать себя в рамки.

Раньше я слушал много Канье Уэста, Jay-Z, а сейчас мне больше нравится Speaker Knockerz, Juicy J и южный звук. Если бы было нужно выделить одного человека, который больше всех на меня повлиял, то это был бы Канье. Думаю, он вдохновил очень многих людей по всему миру.

Никогда в своей жизни я не хотел заниматься ничем, кроме музыки. Все получилось само собой, мои родители увлекались хип-хопом, поэтому я начал слушать его с самого раннего возраста.

Я ненавижу описывать свою музыку. Предпочитаю говорить: послушайте ее сами и сделайте выводы. Очень сложно рассуждать об этом, потому что каждый воспринимает музыку по-своему — всё зависит от человека.

О псевдониме:

Мое настоящее имя Khalil, поэтому никнейм Killy получился сам собой — меня так называли друзья еще до истории с музыкой.

О треке «Killamonjaro»:

Это было мое самое первое видео. Мы работали над ним около полугода: я снял его летом, а выпустил в феврале следующего года. Честно говоря, я действительно ждал, что этот сингл наведет шума.

С тех пор прошло два года, и мне очень нравится, что теперь у меня есть возможность путешествовать по миру и видеть, как принимают мою музыку в разных странах. Мой первый тур сразу был мировым — этим могут похвастаться не многие. Я счастлив, что могу ездить по миру и делать то, что люблю.

Об альбоме «Light Path 8»:

Я записывал его полтора года, пока был в туре. Это вайб разных городов, объединенный в один проект. Название завязано на нумерологии: считается, что день и время рождения тесно связаны с твоей личностью. И мое число 8.

Я люблю все песни на этом альбоме как своих детей, но мой любимый трек — «Destiny». Там очень серьезная лирика, которая много для меня значит. Он очень личный и рассказывает об определенном периоде моей жизни.

О White Punk:

Мы встретились на студии, и это было офигенно — скоро у нас выйдет бэнгер. White Punk невероятно крутой продюсер.

О Flesh:

В России есть только один рэпер, о котором я слышал до этого, и это долбаный Flesh. Можете передать ему, что, если он хочет побазарить, я в городе.

В четверг 1 августа в 21:00 выйдет рубрика Chart By, в которой Killy расскажет о своих любимых треках