7 фактов об альбоме «Kids See Ghosts»

Альбом «Kids See Ghosts» еще раз доказал, что Kanye не умеет планировать. Пластинка не появилась на стриминговых сервисах в намеченный срок, а прослушивание альбома откладывалось, так как работа над ним не была завершена. Даже после listening-party неподалеку от Лос-Анджелеса в соцсетях появлялись видео, на которых Майк Дин продолжал сводить треки. Тем не менее, альбом «Kids See Ghosts» не разочаровал фанатов – он выглядел даже более законченным, чем «ye», и оказался настолько трагичным и воодушевляющим, насколько это вообще возможно.

В последнее время появилось очень много песен о тяжелых разрывах, одиночестве, депрессиях и психических расстройствах. По сути, в этом нет ничего нового: еще в 1991 году Geto Boys выпустили трек «Mind Playing Tricks On Me», посвященный ощущению паранойи и тревоги. Однако Канье Уэст и Kid Cudi были первыми в современном хип-хопе, кто начал создавать треки про эмоциональную боль, вдохновив целое поколение исполнителей, которых принято объединять термином «эмо-рэп». Один из самых важных релизов в истории хип-хопа про душевные раны — альбом Канье «808s & Heartbreak». Уэст записал его в 2008 году после смерти матери, которая стала жертвой неудачной пластической операции. После года работы с Cudi на лейбле G.O.O.D. Music Ye заявил изданию Complex, что они создали новую музыкальную эстетику, «интроспективную и саморазрушительную». Lil Uzi Vert, поздний Lil Peep – продолжатели этой традиции. «XO Tour LIif3» рассказывает историю человека, который не видит смысла в собственном существовании после болезненного разрыва. Juice WRLD «All Girls Are The Same» — это хроника разочарований, которые привели к бесконечной меланхолии. Поздний Lil Peep – пожалуй, главный представитель современного хип-хопа, ближе всех подобравшийся к эмо-року и анализирующий наркотики как способ решения подростковых проблем.

Альбом «Kids See Ghosts» можно назвать «возвращением отцов». Он вышел через 10 лет после «808s & Heartbreak» — за это время в жизни Канье и Cudi поменялось многое, если не все. Они оба прошли через огромное количество проблем, включая психические расстройства и лечение в клиниках, но, как сказал Канье в альбоме «ye»: это не болезнь, это суперспособность. Все, что удалось пережить двум легендам современного хип-хопа, собрано в семи треках их новой пластинки. «Kids See Ghosts» – новая история о борьбе с демонами, падении на самое дно собственных страхов и возрождении. Ниже мы собрали семь главных фактов об этом альбоме.

1. Cudi нашел свой путь к исцелению.

В 2016 году Kid Cudi сообщил в Facebook, что проходит реабилитацию в психиатрической клинике из-за депрессии и склонности к суициду. В конце поста он написал: «I’ll be back, stronger, better. Reborn» («Я вернусь другим человеком: сильнее, лучше. Перерожденным»). И Cudi сдержал обещание – в треке «Reborn», который многие называют новым «Pursuit of Happiness», он говорит, что справился со своими проблемами и готов двигаться дальше: «I had my issues, ain’t that much I could do/ But peace is something that starts with me» («У меня были трудности, с которыми я практически ничего не мог сделать/ Но сейчас я на пути к гармонии»).

2. «Kids See Ghosts» — очень религиозный альбом.

Победа над тревогой и депрессией связана для Cudi с обретением духовности: «It’s so many days I prayed to God/ All this pain I couldn’t seem to find a way» («Я так много дней молился богу,/ Потому что чувствовал боль и не мог найти выход»). Если для Cudi это новая тема, то для Канье рассуждения о вере и религии – привычное дело. Он говорил о христианстве на протяжении всего своего творчества от «Jesus Walks» до «Ultralight Beam». «Got a Bible by my bed, yes I’m very Christian/Constantly repenting ‘cause yes I never listen» («Я держу Библию рядом с кроватью, да, я очень религиозен/ И постоянно каюсь, потому что никогда не соблюдаю правил»), — читает Канье в заглавном треке альбома.

3. Завершающая песня релиза отсылает к теме биполярного расстройства.

В «Cudi Montage» Канье выглядит значительно более скромным, чем в большинстве своих треков. Здесь он не кричит: «I Am a God» или «I’m a Superhero», а тихо присоединяется к коллективной молитве Kid Cudi и Mr.Hudson (голос последнего произносит фразу «stay strong!»). Куплет Cudi в этой песне посвящен сложному пути к эмоциональному балансу из одиночества и безысходности, в то время как Канье читает о криминале на улицах родного Чикаго и бесконечном насилии, из-за которого американские тюрьмы переполнены. При этом концепция трека предполагает, что эти два голоса параллельно звучат в голове одного человека, который в этот же момент обращается к богу с просьбой о помощи («Lord, shine your light on me, save me please»).

4. «Kids See Ghosts» перекликается с «ye».

Согласно предварительным треклистам, которые Канье засветил в твиттере 15 мая, песня «Ghost Town» c Kid Cudi и 070 Shake должна была впервые появиться на «Kids See Ghosts». В треке «Freeee (Ghost Town, Pt. 2)» Канье читает о том, насколько сложно жить с клеймом нестабильного/ невменяемого/ неадекватного человека: «I was off the meds/ I was called insane/ What a awesome thing/ Engulfed in shame» («Я не принимал свои препараты/ И меня называли сумасшедшим/ Как это прекрасно/ Я просто сгораю со стыда»). Этот саркастический тон уже знаком нам по обложке альбома «ye» с надписью: «Я ненавижу свою биполярку, она классная». Но если сольная пластинка Канье – это исповедь страдающего человека, то в «Kids See Ghosts» у него намечаются явные признаки выздоровления. Несмотря на то, что лирика в обеих частях песни «Ghost Town» практически одинаковая, «Freeee» все же более позитивный трек. Если 070 Shake поет о том, что «чувствует себя практически свободной» («I feel kinda free»), в голосах Канье и Cudi звучит значительно больше уверенности: «Nothing hurts me anymore, guess what babe?/I feel freeeeee» («Ничего больше не ранит меня, и знаешь что?/ Я свободен»).

5. В альбоме использованы неожиданные семплы – от трека Курта Кобейна до монолога Маркуса Гарви.

Семпл из трека Курта Кобейна «Burn the Rain» звучит в песне «Cudi Montage». Решение обратиться к лидеру Nirvana в альбоме про преодоление депрессии выглядит очень символично, особенно учитывая опыт Cudi, который использовал наследие рок-музыки задолго до того, как это стало модным в хип-хопе.

В «4th Dimension» можно услышать семпл из джазовой композиции Луи Прима 1936 года «What Will Santa Claus Say (When He Finds Everybody Swingin’)». Но главный сюрприз — появление в альбоме отрывка из монолога представителя всемирного движения за права чернокожих Маркуса Гарви (он открывает песню «Freeee»). Он говорит: «Когда человек хорошо знает себя, он становится хозяином мира». Эта цитата звучит как психологическая мотивация, так как вырвана из контекста. В полной версии Гарви призывает чернокожих бороться против угнетения и дискриминации в социальной, политической и экономической областях.

6. Канье вернулся к вокальным экспериментам.

В «Kids See Ghosts» Канье снова стал использовать свой голос как музыкальный инструмент, чего не делал в альбоме «ye». Самое яркое подтверждение этому – открывающий трек «Feel the Love». Весь «куплет» Уэста в нем звучит примерно так: «brahhhhh kah kah grrrrah ka ka ka».

7. Многие считают, что «Kids See Ghosts» должен был стать сольным альбомом Cudi.

Сольный альбом Канье, в котором он рассказал о своих психологических проблемах, отношениях с женой и изменившихся взглядах, мы уже получили. Благодаря ему мы примерно представляем, что происходило с Уэстом в последние годы, чего не скажешь о Cudi. Его крайний лонгплей «Passion, Pain & Demon Slayin» вышел в декабре 2016 года, после чего кливлендский музыкант надолго пропал с радаров. Для него «Kids See Ghosts» стал очень важной возможностью высказаться. При этом Канье, который в последнее время довел до совершенства свою способность раскрывать артистов на битах, в этом альбоме был востребован скорее как продюсер, чем как исполнитель.