Новый альбом Kid Cudi выйдет в 2020 году

Kid Cudi официально сообщил в твиттере, что новой музыки от него в этом году ждать не стоит. По его словам, работа над следующим релизом идет полным ходом, но торопиться он не хочет. «Новая музыка выйдет в следующем году! До конца этого года мы будем работать, торопиться не имеет смысла», — гласит пост Cudi. Он также отметил, что больше не будет выпускать альбомы каждый год: «Я буду оставлять время на другие вещи и отдыхать».

В начале 2018 года Kid Cudi опубликовал похожий тизер, из-за чего фанаты ждали от него новый альбом в этом году. С тех пор он анонсировал загадочный проект «Asterisk Collective», выпустил совместный альбом с Канье Уэстом («Kids See Ghosts») и готовил к выходу коллаборацию с Adidas. Последний сольный альбом Kid Cudi «Passion, Pain & Demon Slayin» вышел в 2016 году.