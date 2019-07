Kid Cudi анонсировал альбом и сериал на Netflix

Kid Cudi рассказал, что планирует выпустить альбом «Entergalatic», который станет саундтреком нового анимационного сериала на Netflix. Кади выступит в роли сценариста, исполнительного продюсера, а также озвучит одного из главных персонажей. Вместе с ним над сериалом будет работать сценарист Айан Эдельман, который уже сотрудничал со Скоттом на съемках двух сезонов «Как преуспеть в Америке». Согласно пресс-релизу канала, новое шоу расскажет «историю молодого человека в поисках любви». При этом недавно стало известно, что Кади снимется еще в одном сериале — «We Are Who We Are» на HBO.

«Entergalatic» будет первым сольным альбомом Kid Cudi со времен выхода «Passion, Pain & Demon Slayin» в 2016 году (название отсылает к одной из песен с пластинки 2009 года «Man on the Moon: The End of Day»). Точная дата релиза пока неизвестна. Судя по твиттеру Кади, альбом выйдет не скоро: «Сейчас ведется актерский кастинг. Я знаю, что год звучит как вечность, но вы не заметите, как он пролетит!», — написал он.

В прошлом году Kid Cudi и Kanye West выпустили совместный альбом «Kids See Ghosts».