«Free Spirit» — новый альбом R&B-певца (и любимчика Элтона Джона) Khalid

Автор сладкоголосых баллад о жизни американских подростков Khalid выпустил второй студийный альбом «Free Spirit». По его словам, 17-трековый релиз описывает все, что происходило с ним и его друзьями на протяжении последних нескольких лет. Khalid также отметил, что это более взрослый и зрелый проект, чем его дебютная пластинка «American Teen» (именно благодаря этой работе Khalid запомнился всем как автор песен про меланхоличные школьные вечеринки с алкоголем и марихуаной).

В прошлом году Элтон Джон назвал Khalid «восходящей звездой» и записал кавер на его главный хит «Young Dumb & Broke». Кроме того, на своем шоу в Эль-Пасо Джон посвятил 21-летнему музыканту трек «Don’t Let the Sun Go Down On Me». Khalid этого не слышал, так как рано ушел с концерта, но впоследствии поблагодарил Элтона за оказанную честь.