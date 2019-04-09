Khalid путешествует с друзьями в новом клипе «Free Spirit»

На прошлой неделе соул-певец Khalid выпустил второй альбом «Free Spirit», один из треков которого («Talk») спродюсировал знаменитый электронный дуэт Disclosure. По его словам, это значительно более взрослый проект, чем дебютный «American Teen». Khalid рассказал, что «Free Spirit» описывает все, что происходило с ним и его друзьями на протяжении последних нескольких лет.

В клипе на заглавный трек Khalid путешествует в компании друзей — парней и девушек, одна из которых впоследствии становится стриптизершей. Вместе с видео (с неожиданным сюжетным поворотом в конце), певец выпустил короткометражный фильм к альбому, который подробно описывает, как проходили съемки.