Пограничники не узнали Нурмагомедова и заподозрили в желании вступить в ИГИЛ

Хабиб Нурмагомедов давно стал одним из самых известных людей России, а число его подписчиков в Instagram перевалило за 13,5 миллиона, однако по-прежнему находятся те, кто не знают чемпиона UFC в лицо.

Как сообщает Telegram-канал «Плохой лейтенант», недавно сотрудники пограничной службы одного из московских аэропортов задержали двух выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию, в связи с подозрениями в желании примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Прибывшие на место оперативники, в отличие от пограничников, узнали Нурмагомедова, сфотографировались с ним и посодействовали возмущенному спортсмену в скорейшем прохождении контроля.