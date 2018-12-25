Кремлев: «Общая стоимость проведения боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером — около миллиарда долларов»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предположил, сколько будет стоить организация боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и непобедимым боксером Флойдом Мэйуэзером, и цифра получилась безумная.

«Полагаю, что на бой с Флойдом понадобится примерно столько же, сколько понадобилось на организацию боя Мэйуэзера с Макгрегором. Если бой состоится, то это будет хорошо не только для нас, но и для нашей страны вообще. Представляете, сколько болельщиков из-за границы приедет? А сколько будет иностранных инвестиций? Бой Хабиба и Мэйуэзера интересен всем. Думаю, общая стоимость проведения боя – около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс. По факту будет видно. Думаю, что спонсоры, которые были у боя Мэйуэзер – Макгрегор, также захотят принять участие. Ведь поединок будет транслироваться на весь мир. Пока не готов сказать, какие будут гонорары у боксеров. Это зависит от договоренностей Хабиба и Мэйуэзера», — заявил Кремлев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Неудивительно, что при таких суммах интерес в проведении боя есть с обеих сторон.