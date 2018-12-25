Блогер уличил Хабиба Нурмагомедова в лицемерии, но потом извинился

17-летний блогер по имени Ахмед уличил Хабиба Нурмагомедова в лицемерии. Правда позже извинился перед спортсменом.

Недавно Нурмагомедов в своем Instagram объявил о конкурсе, главным призом в котором стал автомобиль. Для участия нужно было подписаться на страницы спонсоров, среди которых оказались аккаунты букмекерских контор и аккаунты с фотографиями полуобнаженных женщин. В связи с этим Ахмед напомнил Нурмагомедову о том, как он поддерживал отмену концертов в Дагестане и закрытие ночных клубов, которые якобы распространяют разврат.

Вскоре Хабиб заявил, что его подставили недобросовестные люди, и удалил конкурс из Instagram, а Ахмед, в свою очередь, удалил обращение к бойцу и выложил ролик с извинениями, где он сидит в компании двух крупных бородатых мужчин спортивного телосложения.

«Я извиняюсь за клевету и дезинформацию в адрес Хабиба Нурмагомедова. Сейчас я встретился со старшими братьями, они мне все объяснили, я искренне осознал вину. Впредь такого не повторится. Свой ролик я снял, чтобы набрать рейтинг и хайпануть», – заявил блогер.