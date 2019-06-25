Kevin Abstract — о психотерапии и новом релизе Brockhampton

Кевин Абстракт дал интервью GQ, в котором рассказал о пользе групповой психотерапии. По его словам, каждую пятницу он собирает в своем доме в Лос-Анджелесе около 40 музыкантов, и все они по очереди рассказывают, как прошла их неделя. Кевин также отметил, что этими собраниями руководит актер Шайа Лабаф. «Он на десять лет старше меня, поэтому его советы просто сносят крышу. Очень полезно иметь такого человека в своей жизни», — объяснил Абстракт.

Ранее Шайа Лабаф вдохновил Абстракта на 10-часовой перформанс в поддержку релиза «Arizona Baby». На протяжении 10 часов он шел по беговой дорожке рядом со своим домом в Техасе и одновременно вел прямую трансляцию в соцсетях. При этом он заранее сообщил фанатам адрес дома — им можно было находиться рядом с Кевином, делать селфи и задавать ему вопросы.

Кевин также анонсировал новый совместный проект Brockhampton, который будет «летним и позитивным», а также добавил, что участники группы по-прежнему много работают вместе. «У нас есть специальный дом, в котором мы снова и снова собираемся, чтобы записывать музыку», — рассказал Абстракт.