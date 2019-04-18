Kevin Abstract выпустил EP «Ghettobaby»: второй релиз из трех запланированных

Фронтмен Brockhampton Kevin Abstract представил новый EP «Ghettobaby» и клип на песню «Baby Boy». Похоже, этой весной он планирует выпустить серию мини-альбомов, где каждый новый релиз вмещает в себя треки с предыдущего по принципу матрешки. Так, в «Ghettobaby» вошли песни с ранее опубликованного «ARIZONA baby», дополненные тремя свежими треками. Следующий релиз Абстракта намечен на 25 апреля — логично предположить, что он суммирует весь ранее вышедший материал.

Brockhampton выпустили альбом «Iridescence» в прошлом году и с тех пор не анонсировали совместных релизов. Пластинка была хорошо воспринята критиками и заняла первое место в альбомном чарте Billboard. Последний сольный альбом Кевина «American Boyfriend: A Suburban Love Story» вышел в 2016 году.