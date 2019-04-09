Kevin Abstract анонсировал сольный альбом и показал клип

Brockhampton выпустили альбом «Iridescence» в прошлом году и с тех пор не анонсировали новых релизов. Пластинка была хорошо воспринята критиками и заняла первое место в альбомном чарте Billboard. На днях Kevin Abstract нарушил молчание серией загадочных твитов, включая сниппеты клипов и возможную обложку его нового сольного альбома «Arizona Baby». Помимо этого, он выпустил первую песню с предстоящего релиза — «Big Wheels».

При этом экранизация трека получила другое название — «THE 1-9-9-9 IS COMING». Это традиционное для группы сюрреалистическое видео, срежиссированное самим Абстрактом. Кевин собирается выпустить новый материал 11, 18 и 25 апреля. Его последний сольный альбом «American Boyfriend: A Suburban Love Story» выходил еще в 2016 году.