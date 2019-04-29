Kevin Abstract провел 10-часовой перформанс в поддержку релиза «Arizona Baby»

На прошлой неделе Кевин Абстракт выпустил сольный альбом «Arizona Baby», а в выходные отметил это событие интерактивным перформансом. На протяжении 10 часов он шел по беговой дорожке рядом со своим домом в Техасе (именно там прошло его детство), и одновременно вел прямую трансляцию в соцсетях. При этом он заранее сообщил фанатам адрес дома — им можно было находиться рядом с Кевином, делать селфи и задавать ему вопросы. Помимо этого, фанаты приносили Кевину воду и еду из McDonalds.

По словам Абстракта, на этот перформанс его вдохновил актер Шайа Лабаф. Аналогичную акцию Кевин провел в 2014 году, когда на протяжении 24 часов показывал подписчикам, что происходит на его рабочем столе и в браузере.