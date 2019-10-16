Kenny Beats и Dominic Fike грабят дом в клипе «Phone Numbers»

У Доминика всегда были сложные отношения с полицией: накануне выхода дебютного альбома его посадили в тюрьму за избиение офицера. В итоге запланированный большой релиз превратился в 6 демок, но именно они сделали музыканта мишенью для крупных лейблов. Доминик подписал контракт на 4 миллиона долларов с Columbia Records и стал одним из главных артистов на бедрум-поп-сцене.

В клипе «Phone Numbers» Доминик примерил роль мошенника, который устраивается на разные работы, чтобы совершать ограбления. По сюжету он и Kenny Beats (продюсер трека) организуют кражу в доме под видом санитаров, после чего Kenny ловят, а Файку удается сбежать.

2019 стал удачным годом для обоих: Файк помог Кевину Абстракту в записи сольного альбома и проекта «GINGER», а Kenny сделал собственное шоу на YouTube (начало нового сезона уже в эту пятницу) и выпустил совместную пластинку с Rico Nasty.