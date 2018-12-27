Новый альбом Kendrick Lamar может выйти в 2019 году

Слухи о новом альбоме Кендрика гуляли по сети весь 2018 год. В сентябре напарник Ламара по лейблу TDE — Isaiah Rashad — подтвердил их, заявив, что уже слушал неизданную пластинку комптонского рэпера. Несколькими днями позже исполнительный директор TDE Энтони Тиффит отметил, что Кендрик не собирается выпускать альбом в ближайшее время, а его фанатам стоит ещё раз переслушать «DAMN.» и подождать, пока у его автора снова появится вдохновение.

В недавнем интервью Los Angeles Times Кендрик Ламар развеял слухи о грядущем релизе. Он сказал, что не работает над новой пластинкой, несмотря на то, что постоянно находится в студии. Тем не менее, компания Polydor Records, которая занимается дистрибьюцией релизов TDE, запостила сториз, анонсирующие альбомы, запланированные на 2019. В их числе оказалась пластинка Кендрика (а также Lady Gaga, Lana Del Rey, Selena Gomez и Schoolboy Q). Пост был вскоре удален, что свидетельствует о том, что информация либо была неверной, либо не предназначалась для публикации. Тем не менее, у фанатов появился лишний повод для подозрений.

В апреле Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом «DAMN.», став первым не классическим и не джазовым исполнителем, удостоенным этой награды.