Полиция официально подтвердила самоубийство Кита Флинта

4 марта вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в его доме в Данмоу. Участники группы сразу же назвали смерть музыканта самоубийством, в то время как полицейские уклончиво заявили, что не обнаружили в доме Флинта следов насилия. Сегодня правоохранители официально подтвердили версию о самоубийстве (смерть наступила в результате удушения). Результаты токсикологической экспертизы будут опубликованы позже.

Ранее вокалист Sex Pistols Джонни Роттен высказал предположение, что причиной депрессии Флинта могло стать одиночество — как утверждают таблоиды, незадолго до трагедии музыкант расстался с женой, японской моделью и диджеем Маюми Каи.