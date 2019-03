Умер Кит Флинт — вокалист The Prodigy

Сегодня утром Кита Флинта нашли мертвым в его доме в Данмоу, в британском графстве Эссекс — об этом сообщило издание The Sun. Музыканту было 49 лет. Ближайшие родственники Флинта уже проинформированы о случившемся. Полицейские сообщили, что не нашли в доме музыканта следов насильственной смерти.

Участники Prodigy уже прокомментировали печальную новость: «Мы находимся в ужасном шоке и с глубочайшим сожалением подтверждаем смерть нашего друга и брата Кита Флинта. Он был настоящим пионером жанра, новатором и легендой, и нам всегда будет его не хватать». При этом в официальном аккаунте группы в инстаграме смерть Кита названа суицидом: «The news is true , I can’t believe I’m saying this but our brother Keith took his own life over the weekend» («Эта новость — правда. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные»).

Кит только что вернулся из тура по Австралии, а в мае Prodigy должны были начать гастроли по США. Московское выступление было запланировано на июль.

Кит Флинт входил в группу с момента ее основания в 1990 году сначала как танцор, а потом и как вокалист. После выхода третьего студийного альбома Prodigy «The Fat of the Land» (1997) с хитом «Firestarter» в исполнении Флинта он стал фактически лицом группы.